Oggi a Roma 3mila positivi, nel Lazio sono 6500 con 4 decessi e 5mila guariti - Terzo Binario News

#COVID: Alessio D’Amato “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 42.385 TAMPONI, SI REGISTRANO 6.487 NUOVI CASI POSITIVI (+219), SONO 4 I DECESSI (-6), 1.035 I RICOVERATI (+11), 73 LE TERAPIE INTENSIVE (+2) E +5.276 I GUARITI.

IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 15,3%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 2.993.

E’ PARTITO STAMANI IL PRIMO VOLO MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA DA PRATICA DI MARE DIRETTO IN POLONIA PER TRASPORTARE PAZIENTI UCRAINI CON A BORDO IL TEAM MEDICO DI ARES 118 E DEL BAMBINO GESÙ. L’INTERVENTO È COORDINATO DALLA CENTRALE REMOTA OPERAZIONI SOCCORSI SANITARI (CROSS)

***ATTIVI A ROMA GLI HUB DI OSTIENSE E TERMINI DEDICATI AI CITTADINI PROVENIENTI DALL’UCRAINA. FINO AD OGGI SONO STATE RILASCIATE 3.500 TESSERE STP (STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE), DI QUESTE 2.500 A ROMA E IL RESTO NELLE PROVINCE. TUTTI HANNO EFFETTUATO UN COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO SANITARIO, IL TAMPONE E CHI NON LO AVEVESSE GIA’ ESEGUITO, ANCHE IL VACCINO’* EMERGENZA UCRAINA: l’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.***Superata quota 13 milioni e 300 mila vaccini complessivi, superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’80% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.***ACCESSO LIBERO IN HUB VACCINALI: gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.*** Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* Asl Roma 1: sono 1.126 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 1.095 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 772 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 4: sono 376 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 529 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 756 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.***Nelle province si registrano 1.833 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 661 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 567 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 283 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 322 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.