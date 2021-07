Oggi 543 nuovi positivi nel Lazio, 351 a Roma - Terzo Binario News

D’Amato: Oggi su oltre 13mila tamponi nel Lazio (+5385) e oltre 22mila antigenici per un totale di oltre 35mila test, si registrano 543 nuovi casi positivi (-7), 0 decessi (-2), i ricoverati sono 254 (+14), le terapie intensive sono 35 (+1), i guariti sono 303. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’1,5%. I casi a Roma città sono a quota 351.

** Oggi zero decessi. Calano i casi rispetto a martedi’ della scorsa settimana (-138), basso tasso di ospedalizzazione.

Mantenere alta la guardia** Data disposizione alle Asl per acquisire fabbisogno pediatri libera scelta per consegna vaccini Pfizer e Moderna per la fascia junior 12-16 anni.

** Vax & Go: inaugurato nuovo sistema di vaccinazione last minute all’aeroporto di fiumicino, in collaborazione con ADR, Asl Roma 3 e INMI Lazzaro Spallanzani. Aeroporto di Fiumicino primo in Europa per questa modalita’ di somministrazione.

** Asl Roma 1: 118 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;** Asl Roma 2: 117 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;** Asl Roma 3: 116 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;** Asl Roma 4: 52 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;** Asl Roma 5: 27 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;** Asl Roma 6: 41 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.