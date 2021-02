Oggi 3 febbraio i 150 anni di Roma Capitale d’Italia - Terzo Binario News

In occasione delle celebrazioni per i 150 anni della proclamazione di Roma Capitale d’Italia avvenuta il 3 febbraio 1871, si è tenuto oggi un incontro con una delegazione di studenti romani presso la Sala Esedra dei Musei Capitolini, alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Il giornalista e saggista Paolo Mieli ha tenuto una Lectio magistralis che ha toccato diverse tematiche: da Roma Capitale di tutti gli italiani all’importanza dei Comuni, fino al rapporto delle città con l’Unione Europea.

Presenti all’iniziativa anche il presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Antonio Palma e il presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina.

“In questa giornata speciale, voglio dire che il mio sogno è che Roma possa trasformarsi da un retorico Capitale d’Italia alla Capitale di tutti gli italiani. D’altronde, la nostra città è nata grazie ai sacrifici e all’impegno di tutti gli italiani che sono arrivati qui con l’Unità d’Italia. Questo anniversario non rappresenta un punto d’arrivo, ma di partenza. In questi anni infatti Roma ha intrapreso uno sforzo non comune per cambiare e diventare sempre più moderna, mantenendo salde le proprie radici e tradizioni” dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Sempre presso la Sala Esedra, è stato presentato ufficialmente il francobollo dedicato ai 150 anni della proclamazione di Roma Capitale e il relativo annullo filatelico. Il francobollo speciale è stato realizzato dal Campidoglio, insieme al Ministero della Sviluppo economico, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a Poste Italiane.

Inoltre è stata presentata la moneta, coniata dalla Zecca dello Stato, dedicata a questo speciale anniversario. A essere rappresentato è il volto della “Dea Roma”, una scultura realizzata da Angelo Zanelli che si trova al centro dell’Altare della Patria. In alto, invece, la scritta Roma Capitale, a destra le date 1871-2021, e a sinistra “RI”, acronimo della Repubblica Italiana e “R”, identificativo della Zecca di Roma.