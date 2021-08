Odore e rumore: chiudono le Poste e i negozi di via regina Margherita a Ladispoli - Terzo Binario News

Il generatore acceso perennemente in via regina Margherita a Ladispoli ha costretto l’ufficio postale e le attività commerciali della via.

Tropo rumore ma anche odore di gasolio bruciato che stanno martoriando gli abitanti dell’arteria centrale ma che di fatto hanno impedito il normale svolgimento dell’attività cittadina.

Inoltre, è stata sospesa corrente dalle 14.00 alle 16.00 a causa dei lavori. Dal 14 agosto che si avanti così, al punto che qualcuno ha ironizzato: “Ci hanno messo meno a convertire la centrale a carbone a Civitavecchia!”