Odg di Porrello in Regione per incentivare il turismo a Civitavecchia - Terzo Binario News

“Incentivare il turismo nel territorio di Civitavecchia. Questo lo scopo dell’ordine del giorno che ho presentato in consiglio regionale.

Il nostro territorio infatti è foriero di opportunità turistico-ricreative nonchè storico-naturalistiche al momento non del tutto valorizzate nella loro piena potenzialità.

Da tanti anni si afferma in più sedi che il nostro territorio per uscire dalla monocultura industriale deve puntare anche su altri settori, fra cui quello turistico, ma fino ad oggi troppo poco si è fatto per trasformare queste intenzioni in azioni concrete.

Eppure le opportunità non mancano: crocierismo, le terme della Ficoncella, il parco acquatico, il museo archeologico, le terme taurine, sono solo alcune delle opportunità che abbiamo e che dobbiamo sfruttare fino in fondo.

Con questo ordine del giorno, che spero sarà approvato a breve, sarà presto disponibile un finanziamento regionale finalizzato alla promozione del turismo nel nostro territorio”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.