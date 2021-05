Occupazione abusiva in via Sante Vandi: 28enne aveva un ordine di carcerazione - Terzo Binario News

Gli uomini del Commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, sono intervenuti a seguito della segnalazione da parte dell’affittuaria di un appartamento in via Sante Vandi, dell’occupazione dello stesso. Sul posto gli agenti hanno trovato presso l’abitazione 2 cittadini magrebini, uno di 31 anni e A. M. di 28 anni.

Dai successivi controlli, quest’ultimo è stato arrestato in quanto è risultato avere a carico una cattura per esecuzione ordine di carcerazione emessa Procura della Repubblica c/o Corte d’Appello di Roma, in data 11/05/2021, dovendo lo stesso espiare la pena di mesi 6 e gg.6 per i reati di rissa e stupefacenti. Il 31enne invece è stato denunciato in stato di libertà per l’occupazione abusiva.