Occupazione a Santa Marinella, Tidei tuona: "Extracomunitari utilizzati per azioni illegali" - Terzo Binario News

“Penoso il tentativo di strumentalizzazione messo in atto da alcuni partiti e movimenti politici, a seguito dell’azione di protesta e del tentativo di occupazione abusiva di un immobile compiuta sabato scorso“. Questo quanto riferito dal sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, il quale è tornato sulla questione.

“Utilizzare alcuni extracomunitari per compiere azioni illegali, non fa certo onore alla

presidentessa del comitato cittadino, Stefania Abbatiello, che una casa ce l’ha e percepisce anche un reddito e che per molti anni è stata beneficiaria dei contributi a pioggia elargiti della passata Amministrazione. Fortunatamente ho parlato con queste persone – ha continuato a Tidei – e le ho convinte dal desistere dal compiere azioni che gli avrebbero fatto perdere il diritto di accedere a una casa popolare, visto che ora al pari di altri cittadini italiani sono in graduatoria”.

“Ora, per l’ennesima volta, non mi resta che sollecitare l’Ater e l’Arsial affinché diano seguito al

protocollo d’intesa firmato lo scorso anno per la realizzazione di nuove case popolari sui terreni ex Arsial. Il Comune, ci tengo ancora una volta a ripetere, ha sempre fatto tutto quanto era nelle sue competenze ma se altri Enti non sono altrettanto celeri ed efficienti, non possiamo far altro che seguitare a richiamarli alle loro responsabilità. Inoltre l’Amministrazione ha erogato sia durante emergenza Covid che nei giorni scorsi il bonus affitto per tutte quelle persone o famiglie che ne avevano fatto richiesta e che erano in graduatoria presso l’ufficio dei servizi sociali”.

“Per questo ritengo, rivolgendomi ai quegli esponenti politici e rappresentati del Consiglio

comunale, di evitare di fare demagogia al punto da appoggiare iniziative illegittime e ingiuste,

cercando di avallare azioni dei più prepotenti che con la forza vogliono ottenere alloggi a scapito delle persone che attendono diligentemente le assegnazioni, e di comprendere quale sono le sedi istituzionali da contattare e pungolare per risolvere l’emergenza abitativa, compito che non può spettare al solo Comune ma all’Ater”.