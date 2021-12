Obbligo di mascherina nei mercati all'aperto di Santa Marinella - Terzo Binario News

A controllare l’ottemperanza, la Polizia Locale

A Santa Marinella scatta l’obbligo delle mascherine all’aperto durante i mercati settimanali.

La decisione è stata assunta dal sindaco Pietro Tidei e sarà la Polizia locale diretta da Keti Marinangeli a farla rispettare già da domani.

“Considerato il particolare periodo che ha visto il Governo costretto ad adottare “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale, che tra l’altro, dispone che “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere adottate ai sensi dell’art.32 della Legge 23/12/1978 n.833, dell’art.117 del D.Lgs.112/1998 e dell’articolo 50 del TUEL D.lgs. 267/2000” ulteriori misure a tutela della salute e dell’incolumità pubblica, volte a mantenere il distanziamento sociale e a vietare gli assembramenti ed ogni altra forma di pericolo per l’incolumità e la salute pubblica;

Atteso che è compito dell’Amministrazione Comunale, in special modo a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11/03/2020 che valutava l’epidemia da Covid-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusità e gravità raggiunti a livello mondiale, prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita e della salute della collettività, come eliminare situazioni che potrebbero causare pericolo alla pubblica incolumità ;

Considerato il nuovo Decreto Legge n.172 del 26/11/2021 che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il testo del decreto-legge contempla una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia, distinguendole in quattro ambiti: l’obbligo vaccinale e terza dose, l’ estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie ( a partire dal 15/12/2021), l’ istituzione del Green Pass rafforzato, il rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione. Il D.L. prevede anche una riduzione del Green Pass dagli attuali 12 mesi a 9 mesi.

Preso Atto che i settori ai quali è esteso l’obbligo del Green Pass Base prevede ulteriori settori ed attività economiche e sociali quali alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, servizi di trasporto Ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale.

Preso Atto che a decorrere dal 06/12/2021 e fino al 15/01/2022 il D.L. n.172 del 26/11/2021 introduce il Green Pass Rafforzato, (che vale per coloro che sono o vaccinati, oppure risultati guariti) e che sarà indispensabile per accedere in zona bianca e gialla ad attività quali spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche discoteche;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’ nell’attuazione dell’adozione di misure restrittive tendenti ad evitare ulteriori contagi anche a livello Locale con provvedimenti da assumersi a carico degli Enti Locali con carattere di emergenza ed in via precauzionale;

Preso atto delle Ordinanza emanate dal Presidente della Regione Lazio, relative alle misure di contenimento Covid-19;

Dato Atto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una incisiva ed immediata azione di prevenzione, considerato il notevole aumento del numero dei contagi da Covid 19, si rende necessario adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi

della situazione epidemiologica, individuando specifiche precauzioni per fronteggiare ed impedire possibili situazioni di pregiudizio per la salute pubblica e la collettività;

Rilevato di dover adottare misure urgenti di contenimento del contagio da virus Covid-19, si rende necessario ed obbligatorio l’uso delle mascherine anche all’aperto nelle aree in cui si svolge il mercato

rionale del giovedì, Via Giulio Cesare e Via Pirgus per tutta la permanenza nello stesso. L’obbligo si

estende sia ai frequentatori che agli avventori che ai commercianti; e fino al 15 gennaio 2022;

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2020, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Per i motivi descritti nelle premesse che si intendono integralmente riportati, al fine di tutelare la salute e l’incolumità pubblica e per il contenimento del contagio da virus Covid 19, l’obbligo dell’uso delle mascherine anche all’aperto nelle aree in cui si svolge il mercato rionale del giovedì, Via Giulio Cesare e Via Pirgus per tutta la permanenza nello stesso. L’obbligo si estende sia ai frequentatori, che agli avventori che ai commercianti, che a tutti coloro che si trovano all’interno dell’area ove si svolge il mercato

settimanale e per tutta la durata dello stesso a partire da oggi e fino al 15 gennaio 2022″.