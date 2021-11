Nuovo Senior Residence Over, oggi l'inaugurazione a Fonte Laurentina - Terzo Binario News

Nel pomeriggio di martedì 23 novembre, si terrà l’inaugurazione del Senior Residence Over di Roma De Marchi, residenza realizzata pensando alle esigenze di socialità e di indipendenza di tutti gli Ospiti “Over”.

Il taglio del nastro avverrà alle ore 16.30 alla presenza dell’amministratore delegato di Over SpA, Mariuccia Rossini e dalla presidente del Municipio IX, Teresa Maria Di Salvo.

La cerimonia di inaugurazione sarà seguita dall’accensione di un’installazione di luce che vedrà le pareti della struttura animate dal video mapping “Over Power – la vita a misura di Senior”: un gioco di luci e animazioni che intratterrà non solo gli Ospiti ma chiunque graviterà intorno alla Residenza di via De Marchi.

Il complesso sorge nel nuovo quartiere di Fonte Laurentina, subito fuori il Grande Raccordo Anulare. È una novità assoluta nell’offerta rivolta alla terza e quarta età e fa dell’utilizzo della domotica uno dei suoi punti di forza. Gli appartamenti dispongono, infatti, di un efficiente sistema di domotica che semplifica la gestione di molti aspetti della vita quotidiana, dall’illuminazione al riscaldamento, dalla sicurezza alla mobilità.

Il sistema smart permette di coprire tutte le funzioni e le applicazioni relative a confort, protezione, comunicazione e monitoraggio. Nello specifico, consente di creare delle correlazioni tra utenti e ambienti in modo da generare alert a fronte di comportamenti inusuali.

La domotica comprende tutti i sistemi e i dispositivi che permettono di migliorare la comodità e l’efficienza della casa attraverso funzionalità integrate e cablate nell’impianto elettrico. Tali device sono personalizzabili secondo il gusto e le esigenze degli Ospiti, che riescono a vivere il proprio spazio domestico con maggiore autonomia.

Il Senior Residence Over è una soluzione abitativa pet-friendly pensata come una sorta di “condominio” per Over autosufficienti o che necessitano di un piccolo supporto per la gestione della vita quotidiana: i 52 appartamenti bilocali di Roma sono stati studiati su misura di Senior, come luoghi in cui vivere e non invecchiare.

Dotati tutti di propria cucina in cui poter cucinare per sé o per amici e familiari, tuttavia offrono anche il servizio di pensione completa o mezza pensione qualora lo si preferisse. La modernità caratterizza gli appartamenti.

Il complesso, inoltre, propone spazi per la socializzazione come le terrazze dove fare attività fisica o fisioterapia mirata. Grazie al Club Over i residenti disporranno di una ricca proposta di gite, tornei di carte, corsi di ogni tipo volti ad arricchire e stimolare la vita sociale di tutti gli Ospiti.

Nel canone d’affitto mensile è compresa, oltre alle utenze (wi-fi incluso) anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’appartamento, un servizio di “portierato” per risolvere le piccole incombenze quotidiane e un’assistenza H24 socio – sanitaria.

“Per Over si tratta della terza inaugurazione in poco più di due settimane. Quella da noi proposta è di una vera rivoluzione nel modo di vivere la Terza e Quarta età in Italia, dopo il successo delle esperienze nel Nord Europa. Siamo felici di essere presenti anche in una grande città come Roma, dove diventa ancora più importante la socialità e non ritirarsi nella solitudine della propria casa. I Senior Residence sono stati pensati, creati e studiati proprio per garantire sia la socialità ma allo stesso tempo la privacy di ogni nostro Ospite” dichiara Mariuccia Rossini, AD di Over.