Nuovo regolamento per gli impianti termici, CNA: "Strumento atteso da tempo" - Terzo Binario News

“E’ uno strumento atteso da tempo: più volte abbiamo evidenziato l’urgenza di regole da applicare in maniera uniforme nell’intero territorio laziale e l’importanza di istituire il catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici. In vista dell’entrata in vigore, fissata alla fine di marzo 2021, lavoreremo con gli Enti competenti per facilitarne l’applicazione”.

Così Luca Fanelli, responsabile di CNA Installazione e Impianti di Viterbo e Civitavecchia, sul “Regolamento in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici” pubblicato dalla Regione Lazio in attuazione della legge regionale riguardante le “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”.

L’Associazione sta già definendo le date dei seminari online che terrà a breve per preparare le imprese alla gestione delle operazioni previste, compresa la compilazione del libretto di impianto. Il Regolamento disciplina le modalità di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici; i termini e le modalità per l’invio alle autorità competenti, da parte degli operatori, dei rapporti attestanti l’avvenuta manutenzione e il controllo; i requisiti degli organismi e dei soggetti cui le autorità competenti possono affidare le attività di ispezione; le modalità di istituzione e gestione del catasto regionale degli impianti

termici; l’istituzione del tavolo tecnico regionale composto dai rappresentanti della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore ai 40mila abitanti ai fini dell’applicazione del Regolamento, nonché di un comitato di indirizzo, di cui faranno parte anche i rappresentanti delle associazioni di categoria, con il compito, tra gli altri, di promuovere campagne informative”.

Sono indicati, infine, i limiti minimo e massimo del contributo richiesto al responsabile dell’impianto per l’intervento dell’impiantista e l’invio del rapporto di controllo di efficienza energetica all’autorità competente. L’avvenuto pagamento sarà attestato da un apposito contrassegno. Già da diversi anni, per esempio, nei comuni della provincia di Viterbo, ad eccezione del capoluogo, ad ogni verifica viene rilasciato dall’operatore un bollino verde.