Nuovo orario per lo Sportello Parcheggi a Pagamento in piazza Rossellini a Ladispoli - Terzo Binario News

Flavia servizi rende noto che da giovedì 17 dicembre lo Sportello Parcheggi a Pagamento in piazza Rossellini (ex box Polizia Locale), nel rispetto delle norme anti Covid, cambia gli orari di apertura al pubblico.

Lo Sportello Parcheggi a pagamento da oggi rispetterà i seguenti orari di apertura al pubblico:

martedì dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 17:30

venerdì dalle 11:00 alle 12:30.

Flavia servizi ricorda che tutti i veicoli ad esclusiva trazione elettrica possono sostare nelle aree a pagamento senza limitazione di orario. Per usufruire di queste agevolazioni i proprietari dei veicoli elettrici devono esporre l’apposito contrassegno che viene rilasciato, previa richiesta, dalla società Flavia Servizi, gestore dei parcheggi a pagamento a Ladispoli. I veicoli ibridi, invece, possono usufruire di un abbonamento annuale di 50 euro che permette la sosta senza limitazioni di orario in tutti i parcheggi a pagamento del territorio. Anche in questo caso l’abbonamento deve essere esposto all’interno dell’automobile.

Per tutte le informazioni sui parcheggi a pagamento inviare una mail a parcheggi@flaviaservizi.it