Nuovo locale per l'Avab Bracciano, inaugurazione l'8 luglio - Terzo Binario News

“Evento giovedì 8 luglio presso il piazzale dell’ Agraria di Bracciano, in accordo ed autorizzazione da parte del presidente dell’ Agraria di Bracciano Alberto Bergodi, che si è gentilmente e prontamente messo a disposizione per gli spazi necessari per la nostra festa gioiosa di UN APERITIVO CON L’AVAB ODV BRACCIANO….

Un’occasione per inaugurare il nuovo locale di sede legale AVAB , e soprattutto una festa per festeggiare i 30 anni di onorato servizio a disposizione del territorio locale e regionale, protezione civile Avab, tante emergenze, calamita, criticità, non ultima tutta l’emergenza mondiale Covid. Avab con la gente per la gente, noi con voi voi con noi.

Angeli nell’ ombra che il giorno 8 luglio dalle 19 .00 saranno lieti di ricevere amici, colleghi, simpatizzanti, parenti per uno stuzzichino insieme.

Buffet , aperitivi, dolci, palloncini, e tanto amore per la nostra missione.

Con l’occasione di ringrazia sin da subito l’università agraria di Bracciano nella persona del Presidente Alberto Bergodi , si ringraziano tutti i nostri amici simpatizzanti che tutto l’anno ci sono vicini e che attendiamo per una foto e un brindisi insieme….sono state invitate anche autorità che confidiamo siano accanto a noi per onorare il lavoro dei nostri meravigliosi volontari che professionali sono sempre a disposizione”.

la presidente Avab odv Bracciano coordinamento Corei… Enza Vergari