Nuovo grosso incendio a Via Casetta Mattei a I Terzi, straordinario intervento della ProCiv Comunale • Terzo Binario News

Nuovo intervento d’urgenza del Gruppo Comunale di Protezione Civile a Cerveteri.

E per il terzo giorno consecutivo l’intervento avviene in Via Casetta Mattei a I Terzi, la strada che collega la Via Doganale al Borgo etrusco.

Fiamme altissime come si evince dalle foto, che hanno destato non poca preoccupazione anche ai soccorritori della Protezione Civile.

La matrice degli incendi sembra essere dolosa, i Volontari infatti hanno trovato tantissima legna, oramai ridotta in cenere, sotto ad un traliccio della corrente