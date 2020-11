Nuovo Dpcm: ecco le novità - Terzo Binario News

Chiusi in casa dalle 22, didattica a distanza alle superiori e centri commerciali chiusi nel fine settimana

Le nuove norme sono in vigore dal 5 novembre e fino al 3 dicembre.

CIRCOLAZIONE

• Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti

motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità

ovvero per motivi di salute.

• È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della

giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo

che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di

necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

PIAZZE E STRADE

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare

situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la

giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico

fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi

commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

BAR

• Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono

consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;

• massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

• dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture

ricettive limitatamente ai propri clienti che vi alloggiano;

• Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la

ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

SCUOLE

• Per le scuole secondarie di secondo grado DAD al 100%

• L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e

per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza,

con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie

salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti

con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

CONCORSI

Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle

procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione

all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione

dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in

modalità telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere

alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad

esclusione dei concorsi per il personale sanitario.

PA

• Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate

possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con

la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da

uno o più decreti del ministro della Pubblica amministrazione

• Ciascun dirigente organizzi il proprio ufficio assicurando, su base

giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro

agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non

inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività

che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con

le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato.

TPL

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico

dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non

superiore al 50 percento; detto coefficiente sostituisce quelli

diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

CENTRI COMMERCIALI

• Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi

ad eccezione delle attività essenziali presenti all’interno quali

farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole

MUSEI

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al

pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi

della cultura

SALE GIOCHI E SCOMMESSE

• Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte

all’interno di locali adibiti ad attività differente.