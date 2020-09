Nuovo corso per soccorritori della Misericordia di Santa Marinella - Terzo Binario News

“Il volontariato come vera risorsa e ricchezza del nostro territorio e dell’intera collettività”. Lo dichiara il consigliere comunale delegato all’associazionismo e volontariato Andrea Amanati che ha presenziata l’apertura di nuovo corso per soccorritore, promosso dalla MISERICORDIA di Santa Marinella, che si è svolto nella nuova sala conferenze della sede municipale di via Cicerone messa a disposizione dall’amministrazione comunale.

Amanati che ha portato i saluti del sindaco Pietro Tidei, assente per impegni istituzionali, ha colto l’occasione per ringraziare per il lavoro svolto i volontari delle Misericordia e per il grande impegno profuso, soprattutto in questi ultimi mesi di emergenza Covid e a nome del primo cittadino, ha rivolto un sincero augurio a tutti i partecipanti che hanno dimostrato con la loro presenza di volersi mettere a disposizione della collettività.

Il governatore della Misericordia Stefano di Stefano dopo alcuni cenni storci sulla nascita della Misericordia ha illustrato, a grandi linee quali saranno le materie e i contenuti del corso che affronterà non solo le tecniche del primo soccorso nell’emergenza sanitaria, ma approfondirà anche tutti i temi legati alla iniziative sociali e di protezione civile, svolte dalla Confraternita grande l’entusiasmo dimostrato dai partecipanti ai quali è stato ripetuto che entrare a far parte della Misericordia significa soprattutto entrare a far parte di una grande famiglia

Il prossimo incontro è fissato per venerdì prossimo alle ore 19

“Vorrei ringraziare il sindaco Tidei – conclude il Governatore – che ha messo a nostra disposizione la sede municipale per svolgere il corso che per il rispetto delle norme Covid dovevano svolgersi in locali dove era possibile il distanziamento, chi fosse interessato a partecipare può dare la sua adesione anche presentandosi alla prima lezione di venerdì 2 ottobre”.