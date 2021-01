Nuovo corso Haccp della Cna Sostenibile - Terzo Binario News

E’ pronto il programma 2021 delle attività formative di CNA Sostenibile per il settore alimentare. Si riparte, alla fine di questo mese, con i corsi obbligatori rivolti agli addetti alla manipolazione degli alimenti e ai responsabili Haccp.

Viene riproposta, in questo inizio d’anno, la modalità della videoconferenza sincrona.

Giovedì 28 gennaio, dalle ore 14 alle 18, si terrà l’aggiornamento periodico per entrambi gli operatori. E’ contemporaneamente previsto il primo modulo della formazione per gli addetti; il secondo è fissato per il giovedì successivo, 4 febbraio, dalle 14,30 alle 16,30.

I partecipanti ai corsi approfondiranno anche il tema dell’adeguamento per la gestione del rischio da Covid-19.

Info e iscrizioni: Area Igiene degli Alimenti di CNA Sostenibile (telefono 0761.1768309 – 176831; e-mail: marinamaggini@cnasostenibile.it).