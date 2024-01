Nuovo contributo regionale e secondo passaggio per la sistemazione dell’archivio storico comunale di Canale • Terzo Binario News

La Regione Lazio il 29 Dicembre scorso ha reso noto i Comuni che si sono aggiudicati l’avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di contributi a favore degli archivi storici del Lazio e Canale Monterano è risultato aggiudicatario sia della linea di intervento A (14.833,33 euro per l’accessibilità e la fruizione) che della linea B (5.933,33 Euro per le attrezzature) per circa 20 mila euro totali di contributo.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Alessandro Bettarelli, per un percorso iniziato con l’Assessore Vilma Piccioni e poi continuato dal Consigliere delegato alla Cultura, Valter Chiari, che in questi ultimi anni ha puntato molto sulla riqualificazione di un archivio quasi dimenticato e, oggi, completamente riscoperto e sistemato.

“In tre anni e mezzo – commenta il Sindaco Bettarelli – abbiamo tolto il materiale che compone oggi l’Archivio da una stanza del palazzo comunale che non era neanche accessibile, riordinandolo e dedicandogli l’ex sala della Protezione Civile, ristrutturandola completamente. Ma il passo decisivo è stato l’aver trovato un partner d’eccezione nell’ass. culturale L’Arca sul Lago di Anguillara, che ha sposato con noi l’idea di intervenire per step nella valorizzazione di quei documenti che venivano considerati senza molto valore, arrivando prima all’inserimento dello stesso nella rete degli archivi regionale e poi alla prima grande sistemazione, comunque in continuo divenire e miglioramento.”

“In Primavera vorremmo inaugurare ufficialmente il nuovo Archivio storico di Canale Monterano e farlo visitare ai cittadini – aggiunge il delegato alla Cultura Valter Chiari – e crediamo rimarranno sorpresi di quanto fatto. L’archivio è già molto avanti nella sistemazione, ma con questo ulteriore contributo regionale avrà un aspetto ancora più accogliente e fruibile. Alla fine del percorso vorremmo che esso diventi non solo un archivio ma uno spazio dal grande valore culturale, buono anche per riunioni e convegni, tappa importante di quell’ecomuseo che racchiuderà tutte le cose importanti di Canale e Montevirginio. Anche il mio grazie va a Franco Chiavari, Lucia Buonadonna e a tutta l’associazione L’Arca sul Lago, per il grande lavoro fatto. Non vogliamo fermarci qui e già altre idee stanno per essere messe in campo. L’obiettivo è non solo avere un archivio fisico, ma di poter consultare anche online il suo patrimonio storico, che è ricco, soprattutto per il secolo XIX, ma che vanta anche antichi registri dei secoli XVI e XVII.”

L’associazione L’Arca sul lago, di Anguillara, si occupa della tutela e della salvaguardia degli archivi e conta al suo interno professionisti di diverse discipline, in particolare dei beni culturali. Il suo Presidente, Franco Chiavari, ha voluto sottolineare il lavoro di squadra impostato: “È stato un percorso lungo e impegnativo, reso possibile dalla concretezza di questa Amministrazione nei confronti della conservazione della memoria, grazie alla collaborazione tra la Regione Lazio, il comune di Canale Monterano e i professionisti della nostra associazione. Abbiamo altri progetti in preparazione per l’archivio storico di Canale Monterano utilizzando le nuove tecnologie, e se le risorse dell’ente lo permetteranno, contribuiranno ulteriormente alla cultura di questo Paese.

Ringraziamo il sindaco dott. Alessandro Bettarelli, che ha creduto in noi e che ha saputo cogliere l’opportunità che gli abbiamo proposto, la dottoressa Filomena Avallone dell’Area Servizi culturali e promozione della lettura della Regione Lazio e la dottoressa Sonja Moceri della Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio che hanno sostenuto e risolto tutti i nostri dubbi e risposto alle nostre domande.”