Il battesimo dei nuovi vigili assunti a Roma, "riponiamo in voi grandi speranze" • Terzo Binario News

Quasi ottocento nuovi caschi bianchi davanti al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in piazza del Campidoglio. Cerimonia di benvenuto ieri per i vincitori dell’ultimo concorso per agenti della Polizia locale. Dopo un periodo di addestramento, saranno pronti a scendere in strada già in estate. pronti a scendere in strada già quest’estate dopo un periodo di addestramento.

Ai primi 746, a breve saranno 800. Poi se ne aggiungeranno altri 200 a dicembre, in modo tale da raggiungere quota mille per il Giubileo quota mille. Questi i prossimi step: a luglio concluderanno la scuola di formazione, ad agosto saranno in strada. Le priorità saranno il presidio del territorio e il traffico.

Da segnalare che l’età media dei vincitori è di 35,2 anni. Sono stati 2700 gli idonei, saranno in graduatoria per tre anni, con un turnover di quasi 100 agenti l’anno. Il Corpo dei caschi bianchi passa da 5500 a 6300 agent. priorità presidio del territorio e del traffico. L’età media dei vincitori è di 35,2 anni. Gli idonei sono stati 2.700, e resteranno in graduatoria per tre anni, a fronte di un turn over di circa 100 agenti l’anno. Con questi 800, il Corpo passa da 5.500 a 6.300 agenti, avvicinandosi così a 8.500, la soglia che servirebbe all’Urbe da pianta organica.

“Con il loro impegno e la loro dedizione sono sicuro che Roma sarà più forte” ha dichiarato Gualtieri, che ha proseguito: “Grazie a loro potremo rafforzare l’impegno nei quartieri: dal controllo a tappeto sull’occupazione di suolo pubblico alla fondamentale battaglia per la sicurezza stradale”.

“È un orgoglio per me vedervi qui – sono state le parole del comandante generale della Polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis – In voi rivedo me stesso. Quarant’anni fa ero un ragazzo di 25 anni ,che per la prima volta indossava la divisa dei vigili urbani. Oggi provo orgoglio anche per voi, che indosserete l’uniforme del più grande corpo di Polizia locale d’Italia. Riponiamo in voi grandi speranze: stiamo andando incontro a un anno veramente impegnativo, ma il vostro impegno non terminerà con il Giubileo. Roma sta cambiando, sta assumendo quella dimensione internazionale che merita e il vostro impegno sarà fondamentale”.