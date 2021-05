Nuovi successi per i musicisti del Galilei di Civitavecchia - Terzo Binario News

Brillanti risultati ottenuti al 9° concorso internazionale “Note sul Mare” e 7° concorso nazionale “7 Note Romane” dagli studenti del Liceo Musicale “Galilei” di Civitavecchia, Chiara Agostini (classe I) e Leonardo Cilento (classe IV), entrambi preparati dalla Professoressa di Clarinetto Maria Teresa Saraconi.

Ragazzi ‘impegnati’ che in un periodo tutt’altro che semplice, malgrado le limitazioni dettate dalla pandemia, hanno deciso di cimentarsi in concorsi in presenza che hanno permesso loro di “mettere in campo” competenze specifiche legate all’esecuzione “dal vivo”.

Si sono esibiti a Roma alla presenza di illustri nomi del panorama musicale italiano, tra cui alcuni docenti del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, che hanno apprezzato le loro perfomances caratterizzate da padronanza esecutiva e sonorità ricercate.

Fondamentale il contributo della docente di pianoforte Prof. Cecilia Pascale per la realizzazione dei brani eseguiti.

Sicuramente merita una particolare attenzione lo studente Leonardo Cilento, che, parallelamente al percorso liceale, sta frequentando il secondo anno del triennio di 1° livello in Clarinetto presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

A questi studenti meritevoli, orgoglio del Liceo Musicale “Galilei” e della nostra città, auguriamo un brillante percorso musicale, ricco di esperienze significative e importante occasione di crescita personale.