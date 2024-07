Nuovi orari per l'isola ecologica di Cerveteri • Terzo Binario News

Da oggi il Centro di raccolta sarà aperto il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8 alle 15 mentre il martedì e giovedì dalle 12 alle 19

Da oggi, lunedì 1° luglio, il Centro di Raccolta comunale di Via Settevene Palo Nuova a Cerveteri cambia orario per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Un orario nuovo che sarà valido e unico per tutto l’anno, sette giorni su sette. Da oggi il Centro di raccolta sarà aperto il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 08:00 alle ore 15:00, mentre il martedì e giovedì dalle ore 12:00 alle ore 19:00.

“Abbiamo pensato a questi nuovi orari con l’intento di venire incontro alle necessità di tutti i cittadini – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in particolar modo quelli del martedì e giovedì, giorni nei quali rimanendo aperta fino al tardo pomeriggio l’Isola Ecologica sarà dunque accessibile anche ai cittadini che per impegni lavorativi non vi si possono recare al mattino o in altri orari. Aperta come sempre, anche il sabato e la domenica, per dare un servizio importante anche per i proprietari di seconde case. Rinnovo a tutti l’invito ad utilizzare il nostro centro di raccolta per conferire correttamente tutti i rifiuti che non sono smaltibili tramite il servizio porta a porta”.

Si ricorda che tutte le informazioni sul servizio di igiene urbana sono disponibili sulla pagina Facebook “Cerveteri chiama a Raccolta” e sulla App scaricabile gratuitamente “Junker”, con cui è possibile ricevere informazioni e aggiornamenti continui.