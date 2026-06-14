Nuovi incontri per lo Sport in Piazza 2026 di Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è svolta la prima riunione operativa con le associazioni sportive cittadine in vista dell’edizione 2026 di Sport in Piazza. All’incontro ha preso parte anche Matteo Iacomelli, delegato dell’Ufficio Sport e fiduciario CONI.

L’incontro ha rappresentato un primo momento di confronto utile a definire l’impostazione generale della manifestazione e a raccogliere indicazioni, disponibilità ed esigenze organizzative da parte delle realtà sportive del territorio.

L’obiettivo dell’Amministrazione è costruire un evento ordinato, partecipato e capace di valorizzare le diverse forme di promozione sportiva. Per questo motivo saranno previste modalità di adesione differenziate, in modo da consentire a ogni associazione di partecipare secondo la propria attività, la propria disciplina e le proprie possibilità organizzative.

Le associazioni potranno infatti iscriversi per svolgere attività di pratica sportiva aperta agli avventori, dimostrazioni, lezioni o allenamenti programmati, oppure attività informativa e promozionale attraverso spazi condivisi.

La partecipazione sarà riservata alle associazioni sportive con sede legale e operativa nel territorio comunale di Civitavecchia.

Nel corso dei prossimi incontri saranno definite le modalità operative, le esigenze logistiche, le eventuali turnazioni, le scalette delle dimostrazioni e l’organizzazione degli spazi.

La prossima riunione operativa è convocata per martedì 7 luglio 2026, alle ore 15.00, presso l’Aula Calamatta.

L’Amministrazione invita le associazioni interessate a partecipare al percorso organizzativo, così da consentire una programmazione condivisa e una gestione efficace della manifestazione.