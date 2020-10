Nuovi autovelox sull'Aurelia, uno fra Ladispoli e Cerveteri - Terzo Binario News

Arrivano tre autovelox fissi sull’Aurelia, uno al confine fra i comuni di Ladispoli, Cerveteri e Fiumicino, al km 33 della consolare.

Altri autovelox stanno per essere installati nella Capitale. Ecco dove.

I tre sull’Aurelia:

Al km 33,2, verso Cerveteri;

Direzione Roma, tra Aranova e Fregene, installato sotto un ponte;

Tra Torreimpietra e Fregene, sotto un ponte, direzione Roma.

Sulla via del Mare direzione Ostia:

Via del Mare, in entrambe le direzioni, altezza Vitinia;

Via Pontina verso Roma, incrocio Furlanetto;

Via Pontina verso Roma, altezza Spinaceto;

Via del Mare, Mezzocamino, entrambi i sensi di marcia, km 14,8;

Via di Mezzocamino, altezza Villaggio Azzurro, entrambi i sensi di marcia;

Grande Raccordo Anulare e Tangenziale Est:

Nuova galleria tra uscite Cassia e Boccea, entrambe le direzioni;

Nuova galleria tra la Cassia in direzione Aurelia;

Dalla Pontina in direzione Casilina;

Dall’Aurelia alla Pontina;

Da Settebagni in direzione Aurelia, appena dopo la rampa;

Tangenziale Est, sui pali delle rampe in entrata ed uscita tangenziale direzione Palmiro Togliatti.

Roma sub-centro e periferia:

Via Gregorio VII all’ingresso della galleria ed al termine;

Via Cristoforo Colombo in direzione Ostia all’altezza della vecchia Fiera di Roma;

Via Cristoforo Colombo in direzione centro;

Via Cristoforo Colombo nelle corsie centrali, installati diversi sui pali e in prossimità dei semafori in direzione centro;

Via Cristoforo Colombo, semaforo all’altezza della Circonvallazione Ostiense (dove c’è Habitat), in direzione centro;

Via Cristoforo Colombo, all’ingresso e in direzione di Ostia;

Via Isacco Newton in entrambi i sensi di marcia;

Via Laurentina, direzione centro dopo i «Ponti»;

Via Tuscolana direzione centro, incrocio via Gasperina;

Via Tor Bella Monaca, direzione centro;

Via Sorbara, zona Tor Vergata, direzione Policlinico, dopo lo svincolo Romanina, direzione G.R.A.

Roma centro:

Lungotevere in direzione Stadio Olimpico, installato sopra il tabellone di indicazione del traffico;

Lungotevere in Augusta, installato sopra il tabellone luminoso in direzione di Piazzale Flaminio;

Via del Muro Torto ne sono stati installati numerosi all’interno delle gallerie.