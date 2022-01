Nuove linee guida per assegno di cura e caregiver: come chiederli a Ladispoli - Terzo Binario News

Il Distretto socio sanitario RM4.2 rende noto che la Regione Lazio ha pubblicato le nuove linee guida delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima (assegno di cura e caregiver).

Alla luce delle nuove linee tutti gli utenti interessanti sono invitati a trasmettere l’Isee aggiornato entro e non oltre il 31 marzo 2022 (pena l’esclusione) alla Pec comunediladispoli@certificazioneposta.it, o a mano al Protocollo del Comune in piazza Falcone o via mail a disabilitagravissima@comunediladispoli.it

Si comunica, inoltre, che in attesa dell’invio dell’Isee non verrà assolutamente interrotto il servizio.

Per tutte le informazioni 0699231288

Per visionar file esplicativo del Distretto RM4.2 e linee guida https://www.comunediladispoli.it/disabilita-gravissima-le-nuove-linee-guida-regionali/notizia