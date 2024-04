«Nuove casette dell'acqua a Civitavecchia» • Terzo Binario News

La richiesta avanzata dal Gruppo Civico Indipendente

“Una iniziativa che ha trovato il consenso di numerosissimi cittadini, tanto che quasi sempre, per rifornirsi del prezioso liquido, è necessario mettersi in fila ed attendere qualche minuto.

Stiamo parlando dei distributori di acqua gratuita installati oramai da qualche tempo da Acea.

Il progetto ha preso piede e non sono certo pochi i cittadini che, quotidianamente, si recano a fare scorte di acqua trattata, sia liscia che frizzante presso le casette di distribuzione, che però, a dire il vero e sentendo l’opinione dei cittadini stessi, sono ormai poche e, per tanti utenti, dislocate molto distanti dalle loro abitazioni, che in termini di risparmio, per raggiungerle, fanno perdere la loro convenienza.

Effettivamente, i distributori dell’acqua a Civitavecchia, sono solo tre: uno a piazzale Guglielmotti (Pincio), un altro a Campo dell’Oro ed un altro ancora nel quartiere San Gordiano.

Viene logico comprendere, come per alcuni residenti, come ad esempio quelli delle zone di San Liborio, de La Scaglia ed Aurelia, diventa oneroso, se non praticamente sconveniente, raggiungerli.

Quindi, sempre attenti alle politiche che attendono ad una Città più virtuosa, come sempre ci facciamo portavoce dei cittadini e giriamo la richiesta ad amministrazione comunale ed al gestore idrico Acea, affinché quanto prima, anche in previsione di possibili carenze idriche che potrebbero verificarsi nel periodo estivo, proprio in queste zone, vengano installati nuovi distributori di acqua nelle zone sopra indicate.

Certamente, i cittadini, sarebbero grati, perché oltre al risparmio dell’acquisto di bottiglie del prezioso bene, si contribuirebbe maggiormente, ad una diminuzione dell’inquinamento da plastica, come di quello atmosferico, dovuto agli scarichi dei veicoli, ora costretti a spostarsi per raggiungere le casette dell’acqua”.

CIVITAVECCHIA – Gruppo Civico Indipendente

SICUREZZA E DECORO URBANO

IL RESPONSABILE

Dr. Remo FONTANA