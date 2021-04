Nuova raccolta alimentare a Cerveteri - Terzo Binario News

Solidarietà nuovamente protagonista sabato 17 aprile a Cerveteri. I Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri insieme agli atleti e le atlete della G.S. Cerveteri Runners di Loredana Ricci saranno infatti impegnati in una doppia raccolta di generi alimentari di prima necessità davanti due importanti supermercati della città. I primi, saranno davanti al Supermercato Carrefour in Largo A. Loreti n.2, gli altri davanti il Supermercato CONAD CITY in Largo Almuneacar.

“Le giornate di raccolta alimentare sono fondamentali nell’ambito delle iniziative rivolte a sostegno delle famiglie in difficoltà di Cerveteri – ha spiegato il Sindaco Alessio Pascucci – con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, grazie al lavoro continuo dei nostri Volontari, riusciamo mensilmente a garantire un sostegno alimentare a tantissime persone.

Solamente a marzo, complessivamente, abbiamo consegnato ben 320 pacchi con prodotti di prima necessità. Un aiuto piccolo, ma importante in questo periodo di così grande difficoltà economica e sociale. Sappiamo però che l’emergenza ancora non è terminata e che gli strascichi della pandemia continuano e continueranno a farsi sentire sull’economia delle famiglie della nostra città. Non possiamo lasciarle indietro, per questo continueremo a lavorare e a proporre appuntamenti solidali per garantire il maggior aiuto a tutte le famiglie che ne avranno necessità”.

È possibile donare prodotti a lunga conservazione e non deperibili, in particolare pasta, riso, pomodori pelati e passate di pomodoro, tonno, legumi vari, quali fagioli, piselli, lenticchie, ceci, olio, caffè, biscotti, fette biscottate, prodotti per la colazione in generale, merendine, farina, sale, zucchero, succhi di frutta e prodotti per bambini, come omogeneizzati, latte in polvere e pannolini.

“Con l’occasione – conclude Pascucci – ci tengo a ringraziare oltre ai Volontari di Protezione Civile e alla Cerveteri Runner, la cittadinanza, sempre generosa e sensibile alle iniziative solidali, e le Direzioni dei Supermercati Carrefour e CONAD CITY, che hanno immediatamente sostenuto la raccolta ospitando i Volontari nei loro punti vendita”.