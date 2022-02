Nuova gara per la piscina di Santa Marinella - Terzo Binario News

Pubblicato ieri l’avviso pubblico inerente la manifestazione di interesse per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto natatorio in via delle Colonie, primo stralcio, a Santa Marinella.

“Con la nuova gara, la prima andata deserta, potremo finalmente realizzare in una zona più consona e frequentata, lontano dalla ferrovia e soprattutto nella Città dello Sport di Santa Marinella, una bellissima piscina a norma, moderna e dotata di ogni comfort” ha detto il Sindaco Pietro Tidei.

L’importo a base d’appalto, compresi oneri per la sicurezza, è di euro 975.080,19.

L’avviso è consultabile sul sito istituzionale del comune di Santa Marinella, alla sezione Albo Pretorio.

“Con grande impegno stiamo riportando lo sport a Santa Marinella, offrendo ai cittadini la possibilità di ripartire, con lo sport acquatico sia a livello amatoriale che agonistico”.

Il Sindaco Pietro Tidei