Nuova figura di ispettore dei centri revisione veicoli, in arrivo i corsi di CNA Sostenibile per l’abilitazione - Terzo Binario News

Sono in arrivo i corsi organizzati da CNA Sostenibile per la formazione obbligatoria degli ispettori dei centri di revisione dei veicoli a motore. Partenza del primo modulo a fine febbraio, del secondo ad aprile, del terzo a giugno. E lezioni di teoria in videoconferenza sincrona, fruibili, dunque, a distanza tramite pc, tablet o smartphone, nel rispetto delle norme anticontagio da Covid-19.

La nuova figura dell’ispettore, ovvero della persona che esegue e certifica le revisioni presso i centri privati autorizzati, sostituisce quella del responsabile tecnico. Il percorso proposto da CNA Sostenibile è articolato in tre moduli, come

stabilito dall’accordo Stato – Regioni, recepito dalla Regione Lazio. Per esercitare l’attività di ispettore sui veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate, occorre frequentare i corsi e superare gli esami dei moduli A (120 ore) e B (176 ore, pratica compresa).

Per poter effettuare le revisioni sui veicoli commerciali con massa superiore a 3,5 tonnellate, sono invece necessarie le ulteriori 50 ore di formazione teorico – pratica del modulo C (più, anche in questo caso, il superamento della verifica finale).

Il primo modulo è aperto ad autoriparatori e a meccatronici diplomati con esperienza triennale nell’automotive e nella meccanica presso officine, case madri, aziende produttrici di impianti, Scuole e Università. Quello successivo (B), agli aspiranti ispettori in possesso dell’attestato del modulo A, agli ingegneri meccanici o con laurea magistrale che abbiano maturato esperienza in autoriparazione e prove tecniche. Infine, ispettori ed ex responsabili tecnici per attività di revisione su veicoli con massa fino a 3,5 tonnellate possono frequentare il modulo C.

Gli ispettori abilitati saranno iscritti in un apposito registro gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I responsabili tecnici di revisione in possesso dell’abilitazione in base alla precedente normativa, dovranno partecipare ai corsi di aggiornamento con cadenza triennale.