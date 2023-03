Nuova allerta meteo sul Lazio, primavera ancora lontana • Terzo Binario News

Sebbene il calendario sia pronto a segnare il cambio di stagione, con domani, martedì 21 marzo che almeno da un punto di vista dei numeri segnerà l’arrivo ufficiale della primavera, le previsioni meteo la pensano diversamente.

È ancora allerta meteo infatti sul Lazio e sul Litorale. Dopo le piogge di questa mattina, che fortunatamente non hanno creato danni nelle varie città, ancora pioggia per le prossime 18/24 ore.

Previste infatti “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Per tale ragione è stato valutata una allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutte le zona di allerta. Zone di Allerta: B – Bacini Medio Tevere, C – Appennino di Rieti, E – Aniene, G – Bacino del Liri