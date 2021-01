Nuova Acropoli Ladispoli: venerdì secondo appuntamento con “Il Philo della Musica” - Terzo Binario News

Nel segno della continuità, Nuova Acropoli propone nuove iniziative in diretta streaming sul suo canale YouTube.

Il prossimo evento in programma è il secondo appuntamento del ciclo “Il Philo della Musica”, dedicato a “J. S. Bach e i segreti dell’Armonia”.

Chi è Johann Sebastian Bach? La sua opera omnia riempie 96 volumi, eppure la sua figura ed anche le sue composizioni restano ancora oggi avvolti da un velo di mistero.

Era apprezzato dai suoi contemporanei come un “pregevole” musicista e fu dimenticato per quasi un secolo dopo la sua morte, ma è riconosciuto oggi come uno dei più grandi geni della storia della musica. Un must per chi vuole apprendere a suonare strumenti a tastiera o l’arte compositiva. Seppe conciliare rigore e sentimento, speculazione e libertà inventiva, sacro e profano…

Il Philo della Musica ci conduce al kantor maximus affinché possiamo accostarci alla sua musica e alla sua storia e da esse lasciarci ispirare.

Vi aspettiamo venerdì 15 gennaio alle ore 19:00, in diretta streaming sul nostro canale Youtube. Il link sarà anche presente sul sito www.nuovaacropoli.it