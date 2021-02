Nuova Acropoli Ladispoli, giovedì c'è lo stoicismo romano - Terzo Binario News

Giovedì 25 ottobre alle ore 19 torna sul canale YouTube di Nuova Acropoli, con una diretta ancora più interattiva, Teatrosophia Streaming Edition. Il format live di Interviste Impossibili ai grandi filosofi questa volta vuole far riscoprire gli Stoici.

Conosceremo da vicino ben 4 esponenti di questa corrente filosofica: Zenone di Cizio, il fondatore del movimento, e poi Epitteto, Seneca e Marco Aurelio, i principali rappresentanti dello stoicismo romano.

Si parlerà del vero significato della parola atarassia, di felicità, impegno e bene comune, con lo spirito pragmatico che caratterizza il pensiero filosofico dei protagonisti: ognuno di loro ha praticato la filosofia stoica con forme diverse, ma tutti sapranno dare semplici ma preziosi consigli per superare piccole e grandi difficoltà.

Ancora più domande e sondaggi coinvolgeranno il pubblico della diretta nella riflessione e nel dialogo con i protagonisti dell’intervista. Per non perdere questo ed i prossimi appuntamenti on line organizzati da Nuova Acropoli è possibile iscriversi al canale You Tube https://www.youtube.com/user/nuovaacropoli o consultare il sito www.nuovaacropoli.it.