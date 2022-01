Nuoto Master, successi partenopei per Michela D'Amico e Maurizio Valiserra - Terzo Binario News

I nuotatori master di Civitavecchia non si fermano e ottengono soddisfazione anche nelle acque marine di Napoli. Nel capoluogo partenopeo si è tenuta la quarta edizione del coppa Natale valida come Campionato Regionale Invernale campano Open Water, nelle splendido (e gelido…) specchio acqueo del Golfo, proprio di fronte allo storico Circolo del Posillipo.

A partecipare i due master della Nuotatori Civitavecchiesi ovvero Michela D’Amico e Maurizio Valiserra. Seppur fuori classifica, poiché nuotatori provenienti da fuori regione, hanno dominato le classifiche assolute uomini e donne. «Splendida gara in una cornice stupenda – dichiara il coach Marcello Jacopucci – con Michela e Maurizio che, nonostante le temperature rigide, hanno imposto subito un buon ritmo che ha permesso loro di distanziare già dal primo giro gli avversari diretti. Le condizioni atletiche hanno palesato un’ottima preparazione e i risultati ne son stati la conferma». Entusiasta ma non sorpresa la presidente Federica Feoli e sottolinea come «il risultato arrivi dagli innumerevoli allenamenti ai quali si sottopongono con dedizione, sacrificio e tenacia. Pochi giorni fa questi atleti sono stati premiati quali vincitori del circuito di più gare in acque libere della Swimming Race nel 2021. Atleti di alto livello che portano Civitavecchia alla ribalta in Italia e nel mondo».