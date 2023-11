Nunzi sul mercato di Civitavecchia: "Eterna incompiuta, ora si faccia presto" • Terzo Binario News

“La giunta comunale ha approvato il progetto di rigenerazione del mercato.

Dopo quindici anni circa viene presentato un progetto che speriamo metta fine ad uno scandalo e ad una incompiuta che fa pari con lo scandalo della trasversale Orte-Civitavecchia.

Si tratta ovviamente di speranza, perché già nel passato progetti e concorsi davano per certa la ristrutturazione.

Spero che il comune, in un clima civile di confronto, abbia ascoltato le categorie e al più presto le varie associazioni interessate ( aggiungerei anche i residenti).

Sicuramente non a tutti andrà bene il progetto ma in questi casi non serve l’unanimità, servono però tempi certi una cronologia dei lavori e la presentazione alla città che nel mercato vede non solo un centro commerciale naturale, ma un punto sociale, storicamente rilevante, un volano per l’economia del centro.

Il mercato appartiene alla città.

Il comune abbia un supplemento di responsabilità e dica tempi e modi per la conclusione dell’intero progetto.

Azione non nuova, perché molto tempo fa un assessore ai lavori pubblici, nel lontano 2017 dopo un “concorso di idee” ,si impegnò per il 2018 a restituire alla città “ un mercato finalmente riunito, bello, ed efficiente per il lavoro degli operatori e la soddisfazione dei cittadini.”

Purtroppo nel 2018 il mercato non si concluse e non so nemmeno la sorte dell’ex assessore.

Però almeno dette una data certa assumendosene la responsabilità.

Il mercato ormai ha una vera valenza di “rinascita “per il commercio di questa città, da sempre poco attenta alla importanza di questo settore primario per occupazione, numero di aziende e partecipazione al pil cittadino.

Associazioni, sindacati, politici al mercato prendono firme ma ci voleva una intervista del generale manager della RCT per far comprendere il ruolo determinante di questo settore.

Se muore il mercato muore la città o meglio una parte del tessuto economico di questa città: per questo bisogna fare presto”.

Tullio Nunzi