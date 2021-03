Nunzi: "Per l'economia di Civitavecchia servono tasse zero, crediti facilitati e indennizzi" - Terzo Binario News

“Il pil attuale che ha visto un calo del 10,8%,riporta la nostra economia indietro di circa venti anni, al 1997. Se però si dovesse fare un riferimento ad un anno precedente, si dovrebbe arrivare al 1944; un anno con una economia di guerra, ma senza la speranza e la certezza di una ripresa.

Navighiamo nella incertezza, che è l’elemento più distruttivo per una impresa. Rispetto al 2019 ci sono stati 120 miliardi di consumi in meno; per capire meglio, come se ogni cittadino di Civitavecchia avesse speso 2000 euro in meno a testa.

Il nuovo lockdown causerà una perdita di 15 miliardi. La zona rossa aggrava ancora più la situazione: ogni stop di week end costa due miliardi di euro di consumi. La chiusura di questo periodo costerà 15 miliardi, in particolare per ristoranti alberghi. Il terziario ed i servizi, in questa guerra ovviamente pagano il prezzo più alto: -269 mila autonomi tra il 2020/21,con un rischio chiusura di circa 450 mila imprese, e con -2 milioni di addetti.

A Civitavecchia si aggiunge la crisi del crocerismo che, annualmente lasciava in città 100 milioni di euro. Una situazione devastante, per il settore della ristorazione, alberghiero, dello sport e della cultura. Ovvio che nessuno mette in dubbio la necessità di un serio contrasto al COVID ,anzi, ma bisogna anche pensare alla difesa del territorio produttivo; saper conciliare salute e ripresa economica. Indennizzi seri sulla base del fatturato, una revisione profonda dei costi di gestione (affitti,utenze,lavoro) abbattimenti o meglio azzeramenti di tasse, almeno da riparametrare su nuovi livelli di ricavi e non su quelli passati; un accesso al credito facilitato.

In momenti difficili come questi, è alto il rischio di intromissioni malavitose. Una cosa è certa rischiamo di perdere un intero sistema produttivo che ci è stato copiato anche dall’estero, che ha creato lavoro e benessere, che ha animato centri storici e periferie; ha portato turismo; rischiamo di perdere una nostra identità e specificità. Ad un settore che sta subendo danni irreversibile, vanno date risposte immediate,a tutti i livelli. Almeno per la sua sopravvivenza pena la sua scomparsa”.

Tullio Nunzi