Nunzi: «Oltre ai croceristi, a Civitavecchia serve fare sistema» • Terzo Binario News

“Al Seatrade di Miami si è avuta la conferma del boom del traffico crocerista per il porto di Civitavecchia.

Il turismo croceristico è dato in aumento per i prossimi anni ma il dato che dovrebbe maggiormente interessare la città, è l’aumento della spesa pro capite e la ricaduta sull’economia del territorio.

Dati assai lontani ipotizzavano che i croceristi lasciassero sul territorio circa 100 milioni ogni anno, ovviamente la cifra potrebbe aumentare.

La app ”love Civitavecchia” è sicuramente un primo passo e la speranza è che tutti gli operatori del terziario comprendano la necessità di fare sistema al fine di garantire veri itinerari dello shopping per attrarre i croceristi.

Il crocierismo è una parte del comparto turistico e la politica deve mettere il turismo al centro dei programmi per le prossime elezioni, la volontà di riportare a vocazione turistica un territorio, una provincia che ha tutti fondamentali per essere competitiva in questo settore.

Ma deve essere capace di fare sistema ; la competizione nel campo turistico avviene tra territori e sistemi, intesi come logistica, trasporti, cultura, servizi, formazione.

Avere un porto quinto nel mondo ed una economia del mare che sviluppa economia,lavoro,rende ancor più necessario ed obbligatorio uno sviluppo turistico che provenga dal mare e non solo.

L’auspicio è che questo tema venga trattato concretamente nei vari programmi elettorali dei candidati a sindaco”.

Tullio Nunzi