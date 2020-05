Nunzi di -P+P sul Coronavirus: "Il pericolo è in corsia, non negli esercizi" - Terzo Binario News

“Secondo uno studio dell’ISS e della fondazione Kessler,ad aprile ,il 55% dei contagi sarebbe avvenuto in strutture sanitarie(rsa,ospedali,ambulatori),il 25% in casa, un 3,5%in altri luoghi di segregazione(comunità religiose, navi,centri di permanenza di immigrati) e solo il 4% nei luoghi di lavoro. Nella maggior parte dei casi, quindi sono avvenuti nei luoghi che invece dovrebbero combattere il contagio.

La prima riflessione è nei confronti del sistema sanitario, che nonostante gli eroi a difesa, è caduto immediatamente sotto l’attacco del virus.

Forse sarebbe stato necessario un sistema sanitario efficiente, con tamponi e tracciamenti.

Comunque se il lockdown è stata una misura generalizzata, più o meno, nella maggioranza dei paesi si ha la consapevolezza che un ulteriore proseguimento delle chiusure,sarebbe un disastro economico e sociale.

Ora bisogna saper convivere con il coronavisus ,perchè una politica di protezioni sussidi,in parte mai attuata, non è più possibile, e quindi riavviare una macchina economica che rischia il blocco totale.

I dati dimostrano che le filiere che hanno funzionato in questo periodo(distribuzione alimentare, logistica) hanno dato prova di assoluta sicurezza nello svolgimento del proprio lavoro.

Distribuzione organizzata, farmacie sono rimaste aperte e non mi sembra ci siano stati problemi.

Lo stesso spero che avvenga presto per gli altri settori, nella consapevolezza che un buon 30% non riaprirà, tenuto conto dei costi fissi che non vengono né congelati,nè ridotti(affitti, utenze,tasse sui rifiuti).

Il problema non sono i settori economici privati bensì il pubblico .Immaginate il tpl con mezzi antiquati e scarsi e con problemi economici, come riuscirà a garantire sicurezza e frequenza e vigilanza.

Ci avviamo verso una crisi epocale mai sperimentata;non serve vaga solidarietà ne vecchi sistemi;necessitano interventi rivoluzionari che permettano il rilancio di imprese e consumi”.

Tullio Nunzi -P+P