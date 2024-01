Nunzi: «Confcommercio lasci stare le polemiche e i conflitti di interesse» • Terzo Binario News

«Nell’Ascom di Civitavecchia manca totalmente il confronto interno»

“Dispiace ed è triste vedere Confcommercio sui giornali esclusivamente per litigi, alzate di voce e qualche volta persino scontri fisici.

Compito di una organizzazione di categoria è quella di presentare progetti, difendere i propri associati e discutere, dialogare confrontarsi con la politica come un soggetto politico autonomo.

Invece dai tempi dell’outlet (dove si sarebbe dovuto fare una petizione popolare) Confcommercio è stata sempre sinonimo di proteste eclatanti e affermazioni roboanti, più da rodomonti imprenditoriali, che presidenti confederali.

Poi sull’outlet ci sono state soluzioni, ma della politica sui dehors si continua nei rinvii annuali, sulla rigenerazione urbana non si profferisce verbo (Confcommercio ha un accordo con Anci, applicato in tutta Italia), sulla phase out dal carbone un silenzio assurdo, sul mercato diversamente dal resto del Lazio, non si riesce nemmeno a dare vita ad un consorzio.

Unico intervento di rilievo, la critica ai propri associati per non avere aperto la sera, nella non indimenticabile festa notturna brasiliana organizzata dall’assessorato.

Per tornare al progetto di via Giusti,in tutta sincerità,se fossi stato il presidente di Confcommercio ,mi sarei lasciato rappresentare da qualcun altro, essendo coinvolto direttamente, rischiando un conflitto di interessi, avendo una attività di fronte alla sede del progetto.

Bisogna altresì tenere conto che il progetto contestato risale a qualche anno fa; perché non si è discusso, parlato allora perché i vari chiarimenti non sono stati richiesti allora, perché allora quando il progetto era ancora rinviabile non si è indetta una assemblea di cittadini, commercianti e residenti e mettere paletti. Ci sono state promesse? Impegni?

Ma assemblee pubbliche con soci non se ne fanno mai .

In questi casi quando ci si scopre insignificanti nelle decisioni della politica ci sono due scelte obbligate : una di democrazia, coinvolgendo dirigenza e soci in un consesso pubblico e criticare o apprezzare o stroncare le attività della giunta, proponendo alternative e progetti concreti.(a giugno ci sono le elezioni). Un bagno di democrazia per riprendere le fila dell’associazione.

La seconda prendere atto di questa impasse, dare un segnale e svolgere esclusivamente la propria attività imprenditoriale verso cui forse si è maggiormente portati”.

Tullio Nunzi