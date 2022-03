Nunzi: "Comitato permanente per il terziario di Civitavecchia" - Terzo Binario News

“La serie di fermi e blocchi che stanno coinvolgendo il paese si ripercuoterà sui servizi”: queste le dichiarazioni del presidente di Confcommercio Civitavecchia.

Dichiarazioni giuste, ma il settore che sta maggiormente soffrendo, in questo momento è proprio quello del commercio o del terziario più in generale.

Si stanno spegnendo le insegne : i benzinai hanno evidenziato il loro disagio a fronte di un aumento della benzina che limita i consumi ma che non modifica il loro misero margine.

I balneari scendono in piazza non essendo certi del futuro, la ristorazione dopo la crisi pandemica , con 56 milioni di perdita e con 56 mila imprese scomparse con conseguente impoverimento del tessuto sociale , si sta interrogando se aprire solo per il fine settimana , causa andamento dei consumi, e innalzamento delle bollette di luce e gas dell 80%.

La guerra sta diventando un detonatore di nefaste conseguenze economiche.

Non si comprende che rischia di scomparire un modello qualificato e diffuso di terziario, un sistema turistico che ha bisogno di risposte certe per sopravvivere.

Le imprese dopo la tragedia della pandemia si trovano di fronte alle conseguenze della guerra e temono fortemente per il prosieguo delle attività strette nella morsa dei costi dell’energia ,delle materie prime e in difficoltà persino con le forniture.

I costi alle stelle stanno minando il sistema economico. Magazzini vuoti, navi che non arrivano, turisti spariti .

Chiusura delle imprese significa chiusura di un paese, di una città.

Certo ci sono questioni di carattere internazionale ma che intersecano con quelli di tutti i giorni a cui vanno date risposte.

Certo bisogna chiedere di abbassare le accise sui carburanti , l’iva su bollette e avviare scostamenti di bilancio ,un nuovo recovery plan per far fronte ai danni della guerra sull’economia.

Ma servono anche analisi delle criticità locali e identificazione delle possibili soluzioni.

Serve una grande “opera di ascolto “per le imprese del terziario ,servono misure urgenti e coordinate, non ritardi decennali, come per il mercato, azioni di ascolto di tutti i comparti, non solo di alcuni.

Non abbassare l’attenzione sui settori più colpiti: abbigliamento, turismo, pubblici esercizi, energia, automotive .

L’ascolto del territorio e delle imprese deve indicare le priorità dello sviluppo e

bisogna farsi carico delle criticità per non lasciare indietro nessuno

Bisogna lasciare da parte l’abitudine alla lamentazione: o si fa come i pescatori e i trasportatori o invece di piagnistei pensare ad un tavolo di concertazione con amministrazione, e forze sociali ,imprese coinvolgere l’intera città per stilare un programma concreto di risposte.

Richiedere un consiglio comunale sul terziario, ipotizzare un comitato permanente, una consulta del commercio che acceleri interventi..

Si corre il rischio della scomparsa di un sistema di imprese determinante in questo città, aziende diffuse, un micro capitalismo cellulare ,piccole imprese che sono la spina dorsale dell’economia cittadina ed un tempo anche dell’occupazione”.

Tullio Nunzi

Meno poltrone più panchine