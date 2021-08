Nunzi: "Civitavecchia non dimentichi i negozi di moda" - Terzo Binario News

“In alcune città del nord, i dati sono assai traballanti e parlano di fatturati in calo, acquisti in flessione, fino al 7 %.

Si tratta di negozi che vanno dalle calzature alle pelletterie, all’abbigliamento, all’intimo,allo sportivo e che sono nella terza stagione di perdite,e quindi a rischio di sopravvivenza.

Sono una parte non indifferente del tessuto commerciale di Civitavecchia ,e sono altresì una attrazione per il crocierismo. La moda e’ una delle ragioni per cui si viene in Italia.

Negozi che hanno contribuito a vitalizzare il centro storico,determinando un livello occupazionale non indifferente e contribuendo al pil cittadino.

Colpa dei saldi anticipati? Colpa delle ristrettezze finanziarie e della generale situazione di incertezza economica, legata ai consumi?

Una cosa e’ certa ,un settore che ha dato tanto in termini economici, che ha animato i centri storici, in periodi bui, ha caratterizzato il centro citta insieme alle altre attività, ai pubblici esercizi, e va monitorato continuamente ,va supportato con politiche di sostegno e di prospettiva che possano restituire centralità e valore ad un settore in crisi”.

Tullio Nunzi

