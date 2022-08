Nunzi: "Bene TolfArte, DiVino Etrusco e Padellone ma vanno messi a sistema" • Terzo Binario News

“Secondo l’osservatorio di “impresa cultura Italia” di Confcommercio, durante questa estate la spesa media per beni e consumi culturali sarà di circa 125 euro.

In particolare saranno visite a mostre, musei e siti archeologici (+14%) e partecipazione dagli eventi dal vivo, soprattutto spettacoli all’aperto (+7%), in aumento anche concerti e festival culturali (+6%).

Ovvio che le iniziative culturali, sono un importante attrattore nelle località turistiche, e gli eventi che più attraggono turisti sono quelli enogastronomici seguiti, come detto da musei e siti archeologici, concerti e festival culturali.

Una fetta di persone guarda con attenzione alla offerta culturale. Nel nostro piccolo basta guardare a Tolfarte, Divino Etrusco, e al limite anche al nostro Padellone se meglio promozionato, per comprendere l’importanza di questi eventi, che potrebbero essere coordinati tra loro (oltre agli altri in programma) per una offerta ottimale di un territorio, di un sistema turistico culturale, di una marca turistica da caratterizzare in maniera più adeguata.

Al di là della bontà e la qualità del programma del locale “Summer festival”, propenderei per una valorizzazione culturale del nostro territorio e della nostra identità’.

La presentazione del premio Campiello nell’ambito portuale è stata una promozione incredibile per il porto e Civitavecchia.

Ricordo che la cultura produce valore aggiunto, gli eventi culturali possono rigenerare i territori, promuovere il turismo e trainare le economie locali; ogni euro investito in avvenimenti culturali produce effetti economici positivi per oltre 2 euro e oltretutto ne beneficia tutto il territorio”.

Tullio Nunzi

Meno poltrone più panchine