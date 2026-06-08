Nunzi: "Avolio profilo giusto per l'assessorato al Commercio" • Terzo Binario News

Dopo lunghe battaglie legali ,l’assessore D’ Anto’ approda al consiglio regionale del Lazio.Giustizia è fatta e auguri al neo consigliere.

Per quanto riguarda la sua sostituzione i giornali locale evidenziano nomi ed ipotesi tutti legati ai 5 stelle.

Da semplice cittadino ,conoscendo la situazione tragica del commercio locale ,mi permetto di fare una proposta abbastanza anomala e pure un po’ sfrontata,non avendola nemmeno concordata con il candidato e sicuramente non ossequiosa delle liturgie politiche.

Propongo, anzi proporrei l’attuale responsabile associativo della Confcommercio ,Cristiano Avolio,per le seguenti ragioni.

1)ha risvegliato la Confcom dCivitavecchia ,ormai in stato comatoso ,al limite dell’irrilevanza,per anni di assenza dai tavoli che contano( comitato phase out,etruskey,mercato ),senza strategia e associativamente scarsa.

2 Ha interloquito continuamente con l’attuale amministrazione e con l’assessore uscente

3 conosce bene la situazione disperata del commercio in città, con una desertificazione commerciale ormai dilagante,su cui purtroppo non è stata fatta una,dico una ,proposta per contrastarla.

4 sulla situazione del mercato di piazza regina Margherita ,tragica,con varie e diverse responsabilità,e a rischio per i termini di scadenza del pnrr,presumo abbia una conoscenza abbastanza approfondita,e contatti con la categoria,per addivenire ad un accordo per uscire da una situazione complessa .

5 può continuare a garantire un rapporto tra operatori del commercio ormai delusi per alcune decisioni( montegrappa,movida,mercato,andamento economico,urbanistica commerciale,chiusure..) e l ‘amministrazione comunale.

Certo le scelte sono politiche e bisogna rispettare gli accordi,e i 5 stelle perderebbero un assessorato, ne” la proposta deve essere interpretata come sfiducia nei confronti dei vari candidati, alcuni profondi esperti del commercio locale,ma è loro affermazione storica operare per il bene della città, oltre una scarsa attenzione per le poltrone ;a due anni dalle elezioni sarebbe un segnale di grande importanza

nei confronti di una categoria,che a Civitavecchia risulta essere primaria per numero di imprese,occupazione e partecipazione al Pil.

Oltretutto privilegerebbero competenze e capacità,già testate ed apprezzate pubblicamente da assessore e da diversi consiglieri,e sarebbe altresì una modalità per dimostrare come si possa interpretare la politica in modo diverso,innovativo e non in base a semplici criteri di fedeltà partitica.

Tullio Nunzi