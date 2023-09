“Numeri record per la Piazza del Vino e dei Sapori di Cerveteri, stappate oltre 1200 bottiglie”, il commento dell’Assessore Riccardo Ferri • Terzo Binario News

Grande successo per la Sagra del Vino e dei Sapori della Sagra dell’Uva 2023

“La Piazza del Vino e dei Sapori è stata un successo, sia in termini di presenze che di qualità del prodotto offerto. Un’affermazione che mi sento di fare con dati alla mano, con fatti concreti, basandomi su risultati tangibili e concreti. Insieme a Catia Minghi, sommelier professionista e direttrice artistica dell’Associazione Momenti Divini, nelle settimane precedenti la Sagra abbiamo fatto un lavoro certosino, capillare, di contatto e ricerca di aziende produttrici: volevamo che la Piazza del Vino e dei Sapori anche quest’anno rappresentasse un valore aggiunto per la 60esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, un anniversario che volevamo festeggiare nel migliore dei modi. A Sagra conclusa, numeri alla mano, possiamo tranquillamente affermare come il lavoro svolto sia stato premiato: ogni sera, registrato un numero straordinario di presenze, cittadini di Cerveteri e visitatori provenienti da tutto il Lazio per degustare i prodotti tipici del territorio e conoscere le ben 139 etichette presenti, con la presenza al gran completo della Strada del Vino e impreziosita dai prodotti di 30km di gusto. In totale, hanno animato la Piazza del Vino e dei Sapori ben 50 aziende produttrici e sono stati distribuiti 2640 calici per un totale di oltre 1200 bottiglie stappate: quasi il doppio rispetto alla precedente edizione”.

A dichiararlo è Riccardo Ferri, Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri, che in occasione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti ha curato, come accade di consueto la parte legata alla promozione agricola del territorio.

“Un ringraziamento speciale ci tengo a farlo a Catia Minghi, che oltre ad essere Delegata alla Promozione dei prodotti di Denominazione Comunale, da sempre mette a disposizione della collettività la sua professionalità nel settore – aggiunge l’Assessore Riccardo Ferri – con lei da tempo c’è un rapporto di collaborazione continua ed estremamente proficua: per questo, se la Piazza del Vino e dei Sapori di quest’anno ha avuto un successo simile, il merito è anche suo. I numeri che abbiamo registrato in Piazza Santa Maria sono la conferma che il lavoro svolto è stato ottimo e che il pubblico, proveniente anche da fuori Regione, ha gradito”.

Come ogni anno, nella serata di domenica sono stati infine premiati i vini più graditi del 2023, basandosi sulle preferenze del pubblico che ha votato attraverso il QR Code presente sui ticket di degustazione. Il miglior vino bianco è risultato essere la “Malvasia Puntinata”, dell’azienda Valle del Canneto, mentre il miglior vino rosso è il “Primo Passo”, della cantina Vin Viandante Navigatori Enologici di Lanuvio, ma con importanti radici della città di Cerveteri.

“Nel complimentarmi in ogni caso con tutti i produttori presenti alla Piazza del Vino e dei Sapori, i cui vini hanno riscosso tutti consenso – conclude l’Assessore Ferri – mi complimento con la Valle del Canneto e con cantina Vin Viandante per il risultato ottenuto. A tutti i produttori, auguro un buon lavoro e una buona vendemmia”