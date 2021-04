Nubifragio a Roma, grandine nella Capitale: gli interventi della Polizia locale - Terzo Binario News

Sono oltre 50 gli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale legati alla pioggia e a tratti alla grandine caduta oggi pomeriggio.

Il maggior numero delle segnalazioni ha interessato la zona della Città Universitaria, Tiburtino e Castro Pretorio: in via Tiburtina all’altezza del civ 279 pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per un allagamento, mettendo in sicurezza e agevolando il più possibile la circolazione stradale.

Interventi anche in via Medolaghi, zona Casal de Selce, e in via Stamira per la caduta di un albero che non ha causato danni a cose o persone.

Frame video Reporter Montesacro