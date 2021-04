Nubifragio a Roma: albero caduto in via Portuense, strade allagate - Terzo Binario News

Nubifragio a Roma: albero caduto in Via Portuense, all’altezza del civico 425. È quanto accaduto domenica 18 aprile. Valerio Garipoli, esponente di Fratelli d’Italia nel Municipio XI, ha commentato: “Inviato un esposto alla Procura della Repubblica e una nota ai Dipartimenti Tutela Ambientale e Mobilità Roma Capitale per una verifica degli scavi del cantiere e dei lavori che potrebbero aver pregiudicato e compromesso la stabilità dell’alberatura”.

❗ #Roma – Via Portuense / Largo Volontari del Sangue



⚠ 🚗 difficoltà di circolazione e traffico rallentato



👷🚧 Rimozione alberi dalla carreggiata #Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) April 18, 2021

Strade allagate

Strada allagata in via di Tor San Giovanni, zona Cinquina, Municipio III (frame video Reporter Montesacro). Ma anche in via delle Isole Curzolane, all’incrocio con Giovanni Conti e in via della Cecchina.

Tromba marina e grandine a Civitavecchia

Doppio evento atmosferico a Civitavecchia. Il primo, intorno alle 17.30 è stato il formarsi di una tromba marina a largo della cittadina portuale. Nessun pericolo segnalato, nella foto di Gabriele Neri. Poco dopo, con l’allerta meteo già segnalata ieri, una grandinata copiosa.