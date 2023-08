"Nozze d’oro" di Efisio Corriga in Croce Rossa Santa Severa, una vita nel volontariato • Terzo Binario News

Il 5 agosto di 50 anni fa è cominciata la collaborazione di Efisio Corriga con la Croce Rossa Italiana: fedeltà ai valori sociali e un impegno da volontario profuso nell’aiuto ai concittadini in difficoltà hanno fatto di Efisio un conosciuto e riconosciuto veterano della Croce Rossa Italiana locale. Un impegno che continua ancora, anzi si è intensificato nel corso dei difficili momenti che hanno investito e tuttora investono il nostro Paese.

Efisio è una di quelle rare persone che non si stancano e non mollano. In quello che fa ci mette anche tanto cuore, attenzione, pazienza, comprensione, capacità di consigliare e consolare quando necessario…

Questo fa la differenza nel suo lungo percorso di volontario al servizio della comunità che lo ha visto e lo vede ancora dedicarsi ad un’ampia serie di attività di assistenza alle persone con la CRI – Comitato di S. Severa: accompagnamenti in ospedali e ambulatori, interventi di primo soccorso, supporto sanitario in eventi locali e nazionali, raccolta e consegna di pacchi alimentari e di medicinali, attività che non si sono mai fermate neanche nel tempo più buio del Covid.

Oggi che la sua militanza nel sociale compie 50 anni, noi molti amici gli facciamo tanti auguri e lo abbracciamo con il più grande affetto.

Gli amici di Efisio Corriga