Nove mici abbandonati in una scatola a Civitavecchia - Terzo Binario News

Messi in salvo da Emergenze Pelose, uno già adottato

Nove mici abbandonati in una scatola a Boccelle. Hanno circa 30 giorni e sono stati presi in carico da Emergenze Pelose e uno di loro ha già trovato casa.

È successo ieri e gli abbandoni di cuccioli – siano di essi di cani o gatti – proseguono con frequenza preoccupante nel territorio di Civitavecchia. Intorno alle 9.30 il rinvenimento: una ragazza ha trovato i gattini chiusi dentro uno scatolone e da lì è partita una segnalazione che, passata per gli enti competenti, è arrivata poi anche a Csp.

Per l’intervento sono stati allertati i volontari di Emergenze Pelose che hanno preso in carico le bestiole che necessitano dello svezzamento prima di essere date in adozione. Per la verità, un gattino la casa l’ha già trovata: infatti proprio un dipendente di Csp lo ha chiesto e gli verrà affidato, terminato il periodo di cura necessario.

Questa è una storia a lieto fine, sia perché qualcuno ha trovato la scatola molto presto sia grazie all’intervento dei volontari ma non sempre finisce bene.

E comunque resta il problema degli abbandoni degli animali in campagna tant’è vero che dalla stesa Emergenze Pelose sottolineano: “Si tratta della stessa zona dove a gennaio furono recuperati i famosi cuccioli di maremmano. Ormai è frequente sul nostro territorio ritrovare animali dentro una scatola. Anche lo scorso anno nella stessa zona furono trovati altri sette gattini. Ovvio è che l’unica soluzione ad un problema del genere è l’incentivazione delle sterilizzazioni, per diminuire la frequenza di cucciolate indesiderate. Noi di Emergenze Pelose abbiamo promosso campagne di sterilizzazione gratuita con il supporto della Asl. Ci appelliamo comunque alla popolazione del comprensorio affinché, nel caso in cui notassero strane situazioni o avessero necessità di un supporto, si contatti la nostra associazione o le autorità di competenza”.

Per la cronaca, tre cagnetti vennero ritrovati ad aprile in uno scatolone in via Don Milani. Tuttavia, anche alle autorità spetta il compito di scoraggiare la pratica dell’abbandono, magari attraverso l’uso delle stesse fototrappole impiegate per contrastare il fenomeno delle discariche abusive.