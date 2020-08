Nove cuccioli buttati nell'immondizia a Cerveteri: oggi apericena con raccolta fondi - Terzo Binario News

“Ve li ricordate i cuccioli di ieri raccolti dall’immondizia e da non si sa cosa ci fosse in quei sacchi neri? Eccoli qui, amati e curati dalla nostra fantastica Anita de Cesaris di AmoreRandagio!

Avete una vaga idea di quanto costi spulciare, sverminare, chippare, nutrire, vaccinare e prendersi cura di 9 cuccioli? E loro sono stati recuperati solo ieri ma sono in buona compagnia di altre decine, sì, avete capito bene, nel rifugio ci sono decine di cani di ogni taglia ed età e pure qualche gatto che cercano casa e che costano un patrimonio…senza parlare delle spese veterinarie.

Quindi, per favore, al di là delle sentite, per carità, “che carini, che amori, poveri piccoli, che crudeltà, i bastardi che li hanno abbandonati devono crepare!”, abbiamo bisogno di un aiuto concreto, anche pochi euro moltiplicati per tante persone fanno la differenza, aiutateci ad aiutarli.

E non dimenticate che oggi al Blue Marlin apericena di Dami La Zampa (con prenotazione).