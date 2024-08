Notti rumorose in viale Italia, un cittadino: "A Ladispoli non si dorme" • Terzo Binario News

“Dal mese di luglio è iniziato il calvario di fine settimana per i cittadini di viale Italia a causa di eventi musicali sconsiderati, maldestramente autorizzati dall’Amministrazione comunale.

Tutti i venerdì, noi abitanti, siamo costretti a sopportare le fortissime emissioni sonore, certamente oltre i limiti legali, accompagnati da maldestri urli, quasi disumani, di un animatore che incita ragazzini che spintonandosi abbozzano balli caraibici.

Sabato sera 17 agosto, ciliegina sulla torta, lo stesso bar, ha organizzato un karaoke gestito ad altissimo volume con l’interpretazione di cantanti improvvisati che urlavano anziché cantare.

E’ stato un delirio sopportare passivamente fino all’una di notte il rumore assordante e le successive chiacchiere degli avventori fino ad oltre le due di notte. Notte insonne.

A nulla sono valse i reclami all’Autorità di pubblica sicurezza.

Sono rammaricato e deluso dal comportamento dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale che pur subendo continui reclami e proteste restano passivamente inattivi compreso il Sindaco il cui ruolo lo pone come maggior responsabile. E’ incomprensibile il loro atteggiamento che per favorire i gestori di bar, pub, gelaterie, concedono permessi in contrasto con le leggi sull’inquinamento acustico.

Non è questo il modo di organizzare e autorizzare eventi adeguati ad una città che vuole migliorare l’immagine e l’accoglienza turistica. Tutto ciò è un segnale tangibile di inciviltà e arroganza.

Viale Italia non è una discoteca né una balera ma rappresenta il nucleo centrale intensivo della città dove vivono centinaia di famiglie con i loro problemi, anche di salute, che hanno il sacrosanto diritto di essere rispettati”.

Un cittadino abitante in zona.

