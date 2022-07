Martedì 19 luglio, secondo atteso appuntamento in seno al Cartellone

Estivo dell’Arena Gassman.

Per il ciclo “Notti magiche”, alle ore 21 andranno in scena “Amori, sentimenti, altre complicazioni”. Ciò, in un viaggio poetico, letterario e appunto sentimentale con i nostri Gino Saladini, Marco Manovelli e Tiziano Leonardi.

Ingresso: 15 euro inclusa una degustazione. Ulteriori info e prenotazioni al 328 1224154.