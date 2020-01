Notte di fuoco a Roma: bruciano cassonetti, auto e moto investite dalle fiamme - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Ancora una notte di fuoco a Roma. Cassonetti bruciati, auto investite dalle fiamme: via Stresa, Monteverde, Spinaceto i quartieri interessati. Tutti episodi avvenuto tra la mezzanotte e le tre di sabato 11 gennaio, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia.

Ma andiamo con ordine. Il primo rogo, in ordine di tempo, è andato in scena all’altezza di via Stresa: 4-5 cassonetti parzialmente colpiti dalle fiamme e una Opel Mokka danneggiata nella posteriore.

Poi è stata la volta di via Luigi Zambarelli, a Monteverde: qui a bruciare sono stati quattro cassonetti con una Renault Megane completamente distrutta dall’incendio. Una Fiat Panda, invece, ha riportato danni al faro anteriore.

Quindi in via Flavio Stilicone, al Tuscolano, cinque cassonetti in fiamme: incendiati anche due moto e uno scooter. Sul posto i carabinieri, che indagano.

Infine Spinaceto, con un cassonetto a fuoco in via Salvatore Lorizzo. Secondo i dati forniti da Ama, nel 2019 sono stati “460 i cassonetti stradali Ama bruciati e resi non fruibili, un dato comunque in flessione rispetto ai 500 andati a fuoco nel 2018. I Municipi in cui si riscontra in modo ricorrente questo fenomeno sono, rispettivamente, il VII, l’XI, il X e il IV“.

Foto di archivio