“Nontiscordardime”, gli alunni di Santa Severa Nord realizzano un murales con i simboli del territorio • Terzo Binario News

Nell’ambito del progetto di “Legambiente”, l’insegnante Daniela Agostini ha lavorato coinvolgendo alunni e genitori

Quando educazione fa rima con emozione, i risultati non tardano ad arrivare. Lo sanno bene gli alunni di Santa Severa Nord, che, grazie ai loro genitori e alla loro insegnante, Daniela Agostini, da oggi potranno godere di uno splendido murales e di un ambiente più bello e accogliente.

Il lavoro, nato nell’ambito del progetto “Nontiscordardime” di Legambiente per la riqualificazione degli edifici scolastici, è stato portato avanti con fervore dall’ insegnante Agostini, che si è subito messa all’opera nei panni di referente dell’Istituto Comprensivo di Tolfa, al cui il plesso di Santa Severa Nord appartiene.

Il risultato è stato appunto un murales allegro e colorato, parte integrante di un ambiente dove i discenti della frazione potranno lavorare alle loro fondamenta con un sorriso in più mentre ammirano il “Castello” (simbolo del territorio) o la “Rocca dei Frangipane” (simbolo del Comune di appartenenza).

“E’ stata davvero una bella esperienza – ha dichiarato entusiasta la Maestra Daniela – quella che ci ha visti impegnati nei giorni scorsi. Ci siamo stancati, ma il risultato finale ci ha ripagato ampiamente. Ringrazio di cuore i genitori e in particolare Mauro Folli e Daniele Severi, che hanno acquistato il materiale per realizzare un lavoro che aveva come obiettivo prioritario un messaggio sull’importanza dell’inclusione e del prendersi cura della cosa pubblica”.